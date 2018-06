Pariser Flair am Marktplatz: Brasserie Baselstab mit neuem Look

Seit 43 Jahren gehört die Mövenpick Brasserie Baselstab zum Basler Marktplatz und feiert heute das 70 Jahre-Jubiläum der Mövenpick-Gruppe in einem neuen Look und mit einem grösseren Angebot. «Erfrischend anders ist nicht nur die moderne Interpretation des klassischen Brasserie Stils im Innern des Lokals, auch das Angebot bekannter Mövenpick Klassiker ist dank hausgemachter Kuchen und regionaler Spezialitäten deutlich reichhaltiger» so Nicole Maissen, Senior Manager Media Relations von Mövenpick.

Die neue Brasserie Baselstab besticht durch ein Design, das stark an die Brasserien in der französischen Hauptstadt erinnert. Neben dem erneuerten Parkett, bringt auch der im Jugendstil gemusterte Plättchenboden Pariser Flair in das Traditionslokal. Ein besonderer Blickfang ist die offene Bar, die den Gastraum weitläufiger macht. «Der neue Auftritt verstärkt den Wohlfühl-Charakter unserer Brasserie und kreiert eine offene, unkomplizierte und nostalgische Stimmung, in der sich unsere Gäste mit Stil und Niveau eine verdiente Pause vom Alltag gönnen können», freut sich Fabio Malizia, Geschäftsführer & District Manager der Brasserie Baselstab.

Wir nehmen Sie mit auf einen Rundgang durch die neue Brasserie im Herzen von Basel.