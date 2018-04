Patek Philipp: Exklusive Ausstellung am Barfi

Zum Barfüsserplatz gehört das Geschäft von Juwelier «Seiler». Am Samstag eröffnet das Traditionshaus eine Patek Philipp-Ausstellung. Sie ist öffentlich zugänglich. Das Zielpublikum sind alle Uhrenliebhaberinnen und -liebhaber. «Es ist ein Privileg, eine solche Ausstellung durchzuführen. Wir sind dieses Jahr schweizweit die ersten, die diese Ausstellung zeigen», sagt Alexander Seiler, Inhaber des gleichnamigen Uhren-und Juweliergeschäfts. «Wir nehmen dies zum Anlass, unsere Patek Philipp Lounge im Parterre zu eröffnen». Die Beziehung zwischen dem Uhrenhersteller und dem Juweliergeschäft besteht schon seit 1920, also seit beinahe hundert Jahren.

Jedes Jahr im März erwarten Uhrenfans sehnsüchtig die Neuheiten von Patek Philippe, der letzten unabhängigen Uhrenmanufaktur in Familienbesitz aus Genf. Spezialität des Unternehmens sind komplizierte Uhren, also mechanische Uhren mit vielen Funktionen, in geringer Stückzahl – dabei wird möglichst alles vor Ort produziert und verbaut. «Patek Philippe ist ein Familienunternehmen, für das Qualität an erster Stelle steht», sagt Alexander Seiler. «Die Familie geht bei Qualität keine Kompromisse ein. Auch wenn dies bedeutet, wenig zu produzieren». Doch der typische Patek-Kunde schätzt genau diese Exklusivität.

«Es ist wahrlich speziell, dass man hundert verschiedene Patek-Modelle bestaunen kann», freut sich Alexander Seiler. «Es ist eine einmalige Gelegenheit».

Die Ausstellung bei Seiler Juwelier ist von Samstag, 28. April bis und mit Samstag, 5. Mai 2018 während der normalen Öffnungszeiten in den Ladenräumlichkeiten zu sehen.