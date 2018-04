Pauluskirche bald nicht mehr als Kirche geführt

Regelmässige Gottesdienste sollen nur noch bis 2021 stattfinden.

«Die Pauluskirche werden wir als Kirchgemeinde danach nicht mehr nutzen», so Leonard Müller, Präsident des Kirchenvorstands Basel-West gegenüber SRF.

Dieser Entscheid überrascht. Denn die Pauluskirche ist bei vielen Leuten beliebt. An Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten sei die Kirche voll. Bis zu 800 Leute besuchen dann die Gottesdienste. Ausserdem ist die Pauluskirche als Konzert- oder Hochzeitskirche äusserst beliebt.

Laut SRF ist der Entscheid, die Pauluskirche nicht mehr als Kirche weiterzuführen, vor allem darauf zurückzuführen, dass die evangelisch-reformierte Kirche den Gürtel enger schnallen muss. Seit ihrer Blütezeit in den 1960er-Jahren habe die Kirche fast drei Viertel ihrer Mitglieder verloren. Die ältere, religiöse Generation sterbe weg und junge Leute gehen viel weniger in die Kirche, weshalb weniger Geld für die Kirche und deren Unterhalt bleibe.

Klar sei: Abgerissen wird die Kirche nicht. Was mit ihr aber in Zukunft genau geschieht, sei völlig offen, sagt Müller. Am liebsten wäre ihm eine sogenannte kirchennahe Umnutzung. Die Elisabethenkirche in der Basler Innenstadt sei ein gutes Beispiel dafür. Denkbar sei aber auch, dass die Kirche künftig als Ort für Veranstaltungen wie Konzerte genutzt wird. Es sei auch offen, ob die Pauluskirche weiterhin als beliebte Hochzeitskirche genutzt werden kann.