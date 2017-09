Pavel B. Jiracek in der Saison 2019/20 Operndirektor in Basel

Der 1981 in Hannover geborene Jiracek ist ausgebildeter Sänger und Pianist, absolvierte die Matura am englischen Eton College und studierte Musikwissenschaft an der University of Oxford. Danach war er Stipendiat mehrerer renommierter Stiftungen.

Seine Theaterlaufbahn begann er 2004 an der Staatsoper seiner Geburtsstadt Hannover, wo er als Produktionsleiter eine Reihe für experimentelles neues Musiktheater betreute. Danach folgten dramaturgische Engagements in Leipzig, Berlin und Bern. Seit 2015 ist Pavel B. Jiracek Operndramaturg am Theater Basel.