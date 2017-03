Der Pharmakonzern Novartis setzt bei der Aufholjagd in der Krebs-Immuntherapie auf Forscher der US-Spitzenuniversität Harvard. Denn der weltgrösste Hersteller von rezeptpflichtigen Medikamenten hat in dem als Durchbruch in der Krebsmedizin gefeierten Therapieansatz bislang kaum Flagge gezeigt und Milliardenumsätzen liegenlassen.