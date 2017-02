Personalchefin der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) geht

Mit über 100 Kilo Fleisch an französischer Grenze in Basel erwischt

Mit 105 Kilo geschmuggeltem Fleisch im Auto sind drei Männer in Basel erwischt worden. Das Fleisch, mit dem das Trio am vergangenen Freitag auf einer Nebenstrasse angetroffen worden war, stammt aus Frankreich, wie die Grenzwache am Donnerstag mitteilte.