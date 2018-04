Personaldruck bei Schulhausreinigung: «Für einen Arbeitgeber wie Basel-Stadt eine Katastrophe»

«Zum morgendlichen Schulbeginn finden dann die Hauptnutzer der Schulanlagen – die Lehr- und Fachpersonen, Schülerinnen und Schüler – ein frisch gereinigtes und sauberes Schulgebäude vor», das wünscht sich das Basler Erziehungsdepartement. Leicht gesagt, doch die Realität verlangt seit den neuen Einsatzzeiten vom Personal unzumutbare Belastungen. Für Zoff sorgt die Umstellung von der Abend- auf die Morgenreinigung. Die Basler Regierung hingegen findet die Umstellung eine gute Sache und antwortet auf eine Interpellation von SP-Grossrat Mustafa Atici: «Bestimmt darf man einer Schule ansehen, dass sie von Schülerinnen und Schülern tagsüber intensiv genutzt worden ist». Mit der Umstellung sei die Reinigung sogar einfacher geworden, da das Reinigungspersonal keine Rücksicht auf externe Nutzer nehmen müsse.

Schwierig Qualität sicherzustellen

Damit ist Mustafa Atici nicht einverstanden, wie er auf Anfrage von barfi.ch sagt: «Die Antwort der Regierung zeigt ganz klar, dass das Erziehungsdepartement das neu eingeführte Reglement selbst gar nicht kennt». Atici sieht bereits einen Widerspruch darin, dass die Schulhausabwarte erst um sieben Uhr mit der Arbeit anfangen würden, während es mit der externen Reinigung schon um sechs Uhr losgehe. Da sei es schwierig, die geforderte Qualität sicherzustellen, findet Atici.

In Gesprächen mit Schulleitungen und dem Putzpersonal sei erschwerend herausgekommen, dass für die Reinigung bis zum Schulbeginn um halb acht Uhr zu wenig Zeit bleibe. Darum ziehe das betroffene Personal teilweise Cousins, Brüder oder andere Verwandte ohne Honorar hinzu, um die vorgeschriebenen Quadratmeter überhaupt termingerecht reinigen zu können. Mustafa Atici schreibt: «Nach vorliegenden Informationen bringt das Reinigungspersonal seit dem Arbeitsbeginn um sechs Uhr nun sogar Familienmitglieder mit, damit die Arbeit rechtzeitig abgeschlossen werden kann».

Katastrophe

Die Regierung gibt den Ball elegant an die Schulhausabwarte weiter und schreibt: «Bis heute sind seitens der Schulhausabwarte keine Meldungen eingegangen, dass externes Personal beigezogen werde, um die Reinigungsarbeiten rechtzeitig abschliessen zu können». Falls die Zeit nicht reiche, müssten das die Schulleitungen nur melden. Ein krasser Widerspruch: Mit den Putzinstituten sind Quadratmeterpauschalen vertraglich vereinbart worden, so dass Mustafa Atici in seiner Interpellation schreibt: «Wenn reklamiert wird, trifft dies immer nur das Reinigungspersonal, welches durch ihre von der Regierung beauftragte Firma kontrolliert und gerügt wird. Reklamiert man nicht, so putzen Mitarbeitende des Erziehungsdepartements Toiletten selber, dies in einer Lohnklasse von 14 an aufwärts. Dieser Zustand ist für einen Arbeitgeber wie Basel-Stadt schlicht eine Katastrophe».

Indirekt gibt die Regierung Atici recht, denn sie antwortet: «In den Verträgen sind keine Reinigungszeiten pro Fläche, sondern die Qualität des Endzustands definiert». Die Zumutbarkeit des Einsatzes müssten die beauftragten Firmen in «Absprache mit ihren Angestellten sicherstellen». Gerade daran zweifelt Atici, denn oft könne sich das Putzpersonal nicht wehren, da es befürchten müsse den Job zu verlieren, wenn die Reinigung nicht schnell genug ginge. Grossrat Atici hofft nun, dass das Erziehungsdepartement genauer hinschaut, ob ihre neue Regelung funktioniert. Da dies definitiv nicht der Fall ist, wäre es ihm am liebsten, das gegenwärtige Regime würde sofort wieder rückgängig gemacht. Drecksarbeit darf nicht mit Drecklohn vergütet werden.

