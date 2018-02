Personenwagen landet im Bachbett – eine verletzte Person

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr die 20-jährige Lenkerin des Personenwagens von Ramlinsburg herkommend auf der Ramlinsburgerstrasse in Richtung Lausen. In der Folge geriet der Personenwagen mit den beiden rechten Rädern in das angrenzende Mergelbord, worauf das Fahrzeug nach rechts in das Bachbett kippte. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schliesslich im Bachbett stehend zum Stillstand, so die Polizei Basel-Landschaft.

Die Unfallverursacherin wurde verletzt und musste mit der Sanität ins Spital verbracht werden.

Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Bach geborgen und abtransportiert.