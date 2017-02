Personenwagen landet nach Selbstunfall in Bachbett

Heute stimmen wir darüber ab, ob Menschen der dritten Ausländergeneration künftig einfacher eingebürgert werden können. In diesem Zusammenhang lohnt es sich, darüber nachzudenken, dass die meisten heutigen Basler Familien irgendwann einmal hier eingewandert sind, auch die altehrwürdigen Daig-Familien. Zudem lohnt es sich, an Zeiten zu denken, in denen die Grenzen geschlossen waren, weil in Europa Krieg herrschte. Anhand der Tagebücher der Louise V. Burkhardt–DeBary (1865 – 1949) tun wir in diesem Artikel gleich beides.