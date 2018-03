Petition will Fussgängersicherheit in Riehen erhöhen

So wurde die Einrichtung einer weiteren Ampelanlage sowie eine eindeutigere Signalisation für den Umleitungsverkehr verlangt. Der Gemeinderat anerkennt in seiner Antwort an die Petenten, dass die Überquerung der Schützengasse trotz vorhandenen Fussgängerstreifen gerade für Kinder und ältere Personen gewisse Gefahren birgt. Er hat die Verwaltung beauftragt, aufzuzeigen, wo eine weitere Ampel aufgestellt werden kann. Die Umleitungs-Signalisation erachtet er hingegen als zweckmässig und ist der Ansicht, dass sich die Verkehrsumleitung bewährt habe.