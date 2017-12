Pilotprojekt Crowdfunding Basel: Positives Fazit nach Abschluss

Seit 2012 finanzierte die Abteilung Kultur Basel-Stadt im Sinne einer Anschubförderung die Mandatierung einer Projektleiterin, die das Instrument Crowdfunding durch Beratung und Scouting bei den Basler Kulturschaffenden bekannt machte. Mittlerweile ist das Projekt etabliert und hat seine eigene Dynamik entwickelt. Bis am 19. Dezember 2017 unterstützten auf dem Basler Channel 16'792 Personen über 2,4 Millionen Franken für Projekte aus dem Kultur- und Kunstbereich.

Der Channel basel.wemakeit.ch, der seit dem 19. Juni 2012 als Subdomain von wemakeit.ch alle Projekte in der Region Basel für die Nutzerinnen und Nutzer auf einen Blick sichtbar machte, wird ebenfalls per Ende 2017 eingestellt. Der Grund hierfür ist, dass"wemakeit" sich dazu entschlossen hat, die regionalen Channels in einer anderen Form weiterzuführen. Die Plattform wemakeit.ch bleibt weiter bestehen und kann weiterhin von allen Kulturschaffenden in Eigeninitiative genutzt werden.

Die Abteilung Kultur Basel-Stadt zieht über die fünfeinhalb Jahre des Pilotprojekts ein positives Fazit: Bis am 19. Dezember 2017 unterstützten auf dem Basler Channel 16'792 Personen über 2,4 Millionen Franken (2'459'146) für Projekte aus dem Kultur- und Kunstbereich. Von den bisher 361 auf dem Channel gelisteten Projekten konnten 273, also 76% erfolgreich finanziert werden. Dies liegt deutlich über dem Gesamtschnitt aller „wemakeit“-Projekte, der bei 63% liegt. Die durchschnittliche Summe, die durch Crowdfunding eingeworben werden konnte, beträgt für den Basler Channel 8'942 Franken. Der durchschnittlich gesprochene Beitrag pro unterstützender Person beträgt 146 Franken, was im nationalen und internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch ist. Bei 112 Projekten gelang es den Initianten sogar, mehr als 110% der ursprünglich angestrebten Summe einzuwerben. Dass die Region Basel in der Statistik einen derartigen Spitzenplatz erreichen konnte, kann auf die kantonale Anschubförderung und Beratung zurückgeführt werden.

Mit 146 Projekten führt die Kategorie Musik die Rangliste der vertretenen Förderbereiche an, es folgen die Kategorien Gesellschaft/Soziokultur (65 Projekte), Bildende Kunst (56 Projekte), Bühne (49 Projekte) sowie Film (44 Projekte). Die Kampagne mit dem höchsten Beitrag war eine Albumproduktion der Band Bianca Story, die 91'662 Euro von 625 Unterstützenden sammeln konnte. Am schnellsten finanziert war das Projekt ‚Port Land’ der Betonfreunde beider Basel: Die gesuchte Summe von 4'000 Franken wurde innerhalb von 30 Stunden zusammengetragen und die Kampagne schloss mit 10'370 Franken, also 259% der angestrebten Summe