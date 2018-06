Pilotversuch Verkehrslenkung Voltaplatz und Lothringerplatz: Leichte Verbesserung im Verkehrsfluss

Die Grünphasen der Lichtsignalanlage werden zeitweise verkürzt, so dass der stadteinwärts fahrende Autoverkehr nur noch dosiert in Richtung Voltaplatz rollt. Nun liegt die Auswertung vor: Die Dosieranlage hat den Verkehrsfluss am Voltaplatz und am Lothringerplatz leicht verbessert und hat dazu beigetragen, dass zeitweise der Rückstau aus dem Wohngebiet in weniger empfindliche Gebiete verlegen wird. Diese Erkenntnisse aus dem Pilotversuch fliessen nun in die Weiterentwicklung des angedachten Verkehrslenkungskonzepts ein. Es zeigt sich schon jetzt, dass eine rein städtische Verkehrslenkung, die an der Kantonsgrenze Halt macht, die Ziele kaum erreichen kann.