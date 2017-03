«Please Disturb» 2017 – der Ausbildungsevent der Hotelbranche

Am Sonntag, 19. März, laden zehn Hotels in Basel und Baselland die Bevölkerung ein, die vielfältige Berufswelt der Hotelbranche kennenzulernen. Im Rahmen des nationalen Ausbildungsevents «Please Disturb» bieten sie ein abwechslungsreiches Programm – für Jugendliche in der Berufswahlphase und für alle Interessierten. Die Besucherinnen und Besucher können zudem an einem Wettbewerb teilnehmen und attraktive Preise gewinnen.