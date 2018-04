Plötzlicher Todesfall , versehentlicher Feuerwehralarm und Exhibitionismus - Meldungen unserer Deutschen Nachbarn

Weil am Rhein: Drama auf der "Passerelle" - Fahrradfahrer fällt um und verstirbt

Am Mittwochnachmittag kam es auf der "Passerelle", die Weil-Friedlingen mit Hüningen/Frankreich verbindet, zu einem Aufsehen erregenden Zwischenfall. Ein in Richtung Frankreich fahrender Fahrradfahrer fiel in Höhe der Rheinmitte plötzlich um und blieb regungslos auf dem Boden liegen. Passanten kümmerten sich sofort um den Mann, begannen mit Reanimationsmaßnahmen und setzten einen Notruf ab. Wenig später trafen Polizei, Rettungsdienst und Notarzt ein. Trotz aller ärztlichen Bemühungen verstarb der Radfahrer. Als Ursache wird Herzversagen vermutet. Zum Zeitpunkt des Vorfalles waren viele Fussgänger und Radfahrer auf "Passerelle" unterwegs und verfolgten das Ganze aus unmittelbarer Nähe.

Lörrach: Verkettung unglücklicher Umstände löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Eine Verkettung unglücklicher Umstände führte am Mittwochnachmittag zu einem Polizei - und Feuerwehreinsatz. Kurz vor 15 Uhr löste im Gebäudekomplex Brombacher Strasse 3 die Brandmeldeanlage aus. Daraufhin rückten Polizei und Feuerwehr - letztere mit einem Löschzug samt Drehleiter - zum Objekt aus. Dort gab es keine Anzeichen, die auf einen Brand hindeuteten. Die Ermittlungen ergaben, dass die Schülerin einer Privatschule in der Pause das Klassenzimmer durch den Notausgang verliess und dadurch den akustischen Alarm auslöste. Ein Mitschüler wollte ihn wieder ausschalten und drückte dabei den Knopf des Feueralarms. Die Einsatzkräfte konnten anschliessend wieder abrücken.

Lörrach: Exhibitionismus in der Innenstadt - Tatverdächtiger nach Zeugenhinweis festgenommen

Dank guter Zusammenarbeit zwischen Polizei und Passanten konnte am Mittwochnachmittag in der Innenstadt ein mutmasslicher Exhibitionist festgenommen werden. Eine Jugendliche teilte der Polizei um 13.40 Uhr mit, dass im Hebelpark ein Mann auf einer Bank sitzt und in aller Öffentlichkeit an seinem Geschlechtsteil herummacht. Zwei Streifen kamen vor Ort und wurden von der Zeugin zum Beschuldigten gelotst. Der sass unauffällig auf einer Bank und bestritt auf Vorhalt, irgendetwas in der Richtung getan zu haben. Eine Zeugin hatte jedoch ein Handy-Video gefertigt, das den Mann belastete. Des Weiteren konnten weitere Zeugen ausfindig gemacht werden. Auf Grund dessen wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt.