Polizei BL: In der Nacht auf Samstag Einbrecher in flagranti erwischt

Kurz nach 02.45 Uhr wurde der Polizei Basel-Landschaft gemeldet, dass soeben in ein Reisebüro an der Hauptstrasse in Muttenz eingebrochen wurde. Die Polizei Basel-Landschaft umstellte kurze Zeit später das Gebäude und konnte den mutmasslichen Täter anhalten. Es handelt sich um einen 53-jährigen Deutschen.

Rund eine Stunde später ging bei der Einsatzleitzentrale in Liestal die Meldung ein, dass in einem Kioskgeschäft an der Bahnhofstrasse in Sissach eingebrochen wurde. Die Polizei Basel-Landschaft konnte auch in diesem Fall vor Ort den mutmasslichen Einbrecher, einen 27-jährigen Schweizer, anhalten. Der Täter hatte 10 Packungen Zigaretten und mehrere Büchsen Bier auf sich. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1.02 mg/L.

Die beiden mutmasslichen Einbrecher wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat entsprechende Strafverfahren eröffnet.