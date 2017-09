Polizei Basel-Stadt heute an europäischem "Projekt Edward" beteiligt

Das Projekt EDWARD («European Day Without A Road Death», auf Deutsch: Europäischer Tag ohne Verkehrstote) ruft die häufigsten Unfallrisiken in Erinnerung, die Ursachen für Verletzungen und Todesfälle im Strassenverkehr sind. Auf einem elektronischen Flyer der Kantonspolizei Basel-Stadt werden folgende sechs Schwerpunkte thematisiert: Angepasste Geschwindigkeit, Gefahr durch Ablenkung, Tragen der Sicherheitsgurte, kein Alkohol am Steuer, freie Sicht auf die Strasse und Bilden einer Rettungsgasse. Jeder Punkt ist mit einem anschaulichen Kurzfilm verlinkt.

Die Filme sind auch auf der Webseite der Kantonspolizei zu finden (unter Verkehrsprävention). Dieser Beitrag ist Teil des gesamteuropäischen Informationstags, der sich unter anderem auf die Nutzung der elektronischen Kanäle stützt. Projekt EDWARD setzt stark auf die Verbreitung in den sozialen Netzwerken der unterstützenden Organisationen in ganz Europa – unter anderem auf dem Twitterkanal des Justiz- und Sicherheitsdepartements @jsdBS unter dem Hashtag #ProjectEDWARD.

Das Projekt EDWARD wurde vom europäischen Netzwerk verschiedener Verkehrspolizeien TISPOL (European Traffic Police Network) ins Leben gerufen und findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt.

Mehr Informationen dazu finden Sie hier.