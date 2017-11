Polizei in Kampfmontur: Fussballspiel sorgte für Aufregung am Bahnhof und bei Trampassagieren

Gestern Abend. Die Nacht war dunkel, ein kalter Wind wehte durch die Margarethenstrasse. Geschätzte drei Dutzend Polizisten in Kampfmontur sperrten nach dem Heimspiel des FC Basel gegen die Berner Young Boys die Margarethenbrücke und damit das Gundeli ab. Auch auf der Passarelle bekamen die Fussballfans aus Bern Geleitschutz. Von der Meret Oppenheim-Strasse aus, wo ihre Busse nach dem Spiel ankamen, wurden sie auf den am Bahnhof SBB wartenden Extrazug verfrachtet. Auf der Passarelle wurde es schnell eng und hektisch. Ahnungslose Reisende versperrten mit ihren Koffern den hektisch hin- und hereilenden Trupps der Polizei den Weg, so dass der Durchgang in die Stadt eine Weile lang einem Nadelöhr glich.

Der Mediensprecher der Basler Polizei, Martin Schütz, sagt auf Anfrage von barfi.ch: «Die vorübergehende Sperrung hat – wie auch schon – mit der Anreise der Gästefans zum gestrigen Fussballspiel zu tun. Der Extrazug konnte wegen Bauarbeiten nicht beim Stadion halten, sondern musste in den Bahnhof SBB einfahren.» Gebaut wird beim Schänzli. Hier erneuert das Bundesamt für Strassen (ASTRA) den Schänzlitunnel und verlegt weitere Autobahnzubringer. Gebaut wird zum Beispiel auch bei der Tramschlaufe ein Auffangbecken, falls in einem der Tunnel einmal ein Lastwagen mit Flüssiggut umkippen sollte. Der Joggeli-Bahnhof ist gesperrt, da Hilfsbrücken für die Baumaschinen erstellt werden müssen.

Nadelöhr Passarelle

Wie lange der Bahnhof beim Stadion gesperrt bleibt, ist noch nicht klar. Hilfsbrücken werden über die ersten drei Phasen des bis 2021 dauernden «Erhaltungsprojekts Schänzli» errichtet, so dass der Stadions-Bahnhof vielleicht erst im Frühling 2018 wieder öffnen kann. Der Schweizerische Fussballverband hat die Fans des ausverkauften Heimspiels Schweiz – Nordirland vom kommenden Sonntag schon darüber informiert, dass es keine Extrazüge zum Stadion gibt, respektive diese nur bis zum Bahnhof SBB verkehrten. Bei diesem Spiel könnte das Gundeli also erneut abgeriegelt werden.

Für einige Verwirrung sorgte der Polizeieinsatz auf dem Centralbahnplatz. Denn mit dem Ausfall des Zweiers geriet der Fahrplan trotz des Einsatzes von Ersatzbussen doch ziemlich durcheinander, zumal der Polizeieinsatz auch Folgen für die Linien eins und acht gehabt hatte. Weniger problematisch sieht Martin Schütz die Situation, er macht auf die kurze Dauer der Sperre aufmerksam: «Die Sperrung dauerte jeweilen um die dreissig Minuten.»

Immer wieder sonntags

Für Aufsehen bei den Reisenden am Bahnhof hatten die Polizisten in voller Montur am zweiten Mäss-Sonntag schon kurz vor zwei gesorgt, als sie am Bahnhof die Fans aus Bern erwarteten. Im Bestreben den Aufeinanderprall heimischer und auswärtiger Fans zu verhindern, wurden die Berner Fans am Bahnhof abgefangen und zu den wartenden Bussen gebracht. Schon am nächsten Sonntag geht es rund um den Bahnhof wieder rund. Die Basler Verkehrsbetriebe konnten bis Redaktionsschluss nicht sagen, ob sie erneut mit Umleitungen und Verzögerungen rechnen würden.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.

Weitere Titelgeschichten unter News Basel