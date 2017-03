Polizeiaspirantinnen und -aspiranten gesucht

Zur Zeit läuft bei der Polizei Basel-Landschaft das Auswahlverfahren für die Aufnahme in die Polizeischule 2017-2, welche diesen Oktober startet. Für die Polizeischule 2018-1, die Anfang April 2018 beginnen wird, ist die Ausschreibung bereits eröffnet. Interessierte können sich bis am 31. Mai 2017 schriftlich via Homepage der Polizei Basel-Landschaft bewerben.

Um angehenden Polizeischülerinnen und -schülern einen fundierten Einblick in die Polizeiarbeit zu ermöglichen, führt die Polizei Basel-Landschaft am 18. März 2017 von 9 bis 13 Uhr wiederum einen Informationsanlass in den Räumlichkeiten ihres Hauptsitzes in der Gutsmatte an der Rheinstrasse 25 in Liestal durch.

Die Leiterin der Grundausbildung, Claudia Räber, wird über die Organisation der Polizei Basel-Landschaft sowie über die Rekrutierung und den Ablauf der Polizeischule informieren und auch einen ganz konkreten Einblick in die Berufspraxis vermitteln. In verschiedenen Kleingruppen können die Teilnehmenden die Einsatzleitzentrale besichtigen, die Spezialeinheit der Hundeführer/innen kennenlernen und sich bei der Forensik in die Geheimnisse der Spurensuche einweihen lassen.

Interessierte Männer und Frauen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Es wird um eine verbindliche Anmeldung gebeten. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Die Polizei Basel-Landschaft hofft, engagierte und verantwortungsbewusste junge Menschen als neue Mitarbeitende zu gewinnen. Weitere Informationen zur Grundausbildung sind auf der Webseite der Polizei Basel-Landschaft zu finden.