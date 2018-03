Polizeieinsätze am Montag: Kiffer, Gift und streitende Nachbarn

Lörrach: Polizei löst Kifferrunde auf - Joints sichergestellt

Am späten Montagabend führte die Polizei im Grüttpark eine Fussstreife durch. Dabei wurde auch ein Pavillon überprüft, in dem drei junge Männer aufhielten. Diese wurden kontrolliert und durchsucht. Hierbei fanden die Beamten neben zwei Joints noch ein weiteres Rauschgiftutensil und stellten alles sicher. Das Trio sieht nun einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.

Lörrach: Nachbarschaftsstreit eskaliert - Polizei muss eingreifen

Am Montagnachmittag musste die Polizei in einen heftigen Streit unter Nachbarn eingreifen. Daran beteiligt waren eine Frau und ein Mann. Letzterer wird beschuldigt, widerrechtlich die Hecke seiner Nachbarin gestutzt und die abgeschnittenen Teile in ein Feuer geworfen zu haben. Die Frau zog daraufhin zwei Stämme aus dem Feuer, worauf es zwischen ihr und ihrem Nachbarn zu Handgreiflichkeiten kam.

Die herbeigerufene Polizei trennte die Streitenden und beruhigte die Gemüter. Beide Streitparteien machten sich gegenseitig Vorwürfe und beschuldigten jeweils den anderen des Übergriffes. Aus diesem Grund ermittelt die Polizei nun gegen beide.

Grenzach-Wyhlen: Rauschgiftfund bei Personenkontrolle in Bahnhofsunterführung

Am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, führten Beamte des Rheinfelden Polizeireviers eine Fussstreife durch. Dabei trafen sie in der Fussgängerunterführung des Bahnhofs zwei Männer an und kontrollierten sie. Bei einem wurden in dessen Jackentasche über 13 Gramm Marihuana aufgefunden. Eine daraufhin durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden von über 70 Gramm Heroin, diversen Tabletten, Verpackungsmaterial (Minigriptüten), einer Feinwaage sowie Bargeld.

Es besteht der dringende Verdacht auf Rauschgifthandel. Die Beweismittel wurden sichergestellt und gegen den 34-jährigen Mann ein Strafverfahren in Gang gesetzt.

Rheinfelden: Randalierender Mann beleidigt Polizeibeamte

Am späten Montagabend, gegen 23.30 Uhr, wurde die Polizei in die Eichbergstrasse gerufen, da dort ein alkoholisierter Mann herumschrie und randalierte. Beim Eintreffen der Streife an der Örtlichkeit trafen die Beamten einen sichtlich alkoholisierten Mann laut schreiend vor einem Wohnhaus an. Als ihn die Beamten ansprachen und zur Ruhe ermahnten, wurde er total aggressiv und versuchte bei der anschliessenden Personenkontrolle zu flüchten. Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden und wurde in Gewahrsam genommen.

Auf dem Weg zur Dienststelle war er weiterhin sehr aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten mit nicht druckreifen Worten.

Gegen den Mann wird eine Anzeige wegen Beleidigung erstattet.