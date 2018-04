Polizeien Basel-Stadt und Baselland an der muba

Vom kommenden Freitag, 20. April 2018, bis und mit Sonntag, 29. April 2018, findet in der Messe Basel die diesjährige muba statt. An der ältesten Publikumsmesse der Schweiz präsentieren sich zum fünften Mal in Folge die Kantonspolizeien der beiden Basler Kantone. Die Kantonspolizei Basel-Stadt und die Polizei Basel-Landschaft geben auf einer im Vergleich zu den Vorjahren deutlich grösseren Ausstellungsfläche Einblicke in den vielfältigen Polizeiberuf – nicht zuletzt auf dem und im Wasser.