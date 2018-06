Polizeiliche Meldungen unserer Deutschen Nachbarn

Unfallflucht in der Rheinfelder Strasse

Am Mittwochmorgen kam es in der Rheinfelder Strasse zu einer Unfallflucht, zu der die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Nach Angaben einer 19 jährigen Frau überquerte sie gegen 7.35 Uhr den Fußgängerüberweg auf Höhe des Rathauses Wyhlen von rechts nach links. Ein in diesem Moment auf der Rheinfelder Straße in Richtung Schweizer Grenze fahrender BMW-Fahrer missachtete die für ihn "Rot" zeigende Ampel und streifte die Frau. Diese wurde dadurch leicht verletzt. Anschliessend entfernte sich der unbekannte BMW-Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Es handelte sich um einen älteren, hell-gold-metallic-farbenen BMW. Dessen Fahrer wurde wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, leichtes Doppelkinn, dunkelgraue Haare, Schnauzbart und 3-Tags-Bart, trug grauen Pullover.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden zu melden (07623/74040).

Streit im Garten endet mit Faustschlägen

Am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr, wurde die Polizei wegen eines Streits in einem Garten in die Mozartstraße gerufen. Vor Ort teilte ein 35-jähriger Mann den Beamten mit, dass er sich im Garten befand und es zwischen ihm und einem am Fenster stehenden Nachbarn zunächst zu einem verbalen Streit kam. In dessen Verlauf kam der Nachbar ebenfalls in den Garten und habe ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Grund des Streites ist nicht bekannt. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Trickbetrüger erbeutete 300 Euro und lässt minderwertige Lederjacken zurück

Einem Trickbetrüger auf dem Leim gegangen ist am Mittwochabend ein 50-jähriger Mann aus Rheinfelden. Dieser wurde gegen 19.45 Uhr auf der Kronenstrasse von einem südländisch aussehenden Mann angesprochen. Dieser wollte ihm zwei angeblich hochwertige Lederjacken im Wert von ca. 3000 Euro "schenken". Er bräuchte dafür jedoch Geld für Benzin, da der Tank seines Autos angeblich leer sei. Schliesslich übergab der 50-Jährige ihm 300 Euro für die beiden, wie sich später herausstellte, minderwertigen Jacken. Der Unbekannte fuhr mit einem schwarzen Renault Scenic, älteres Modell mit LÖ-Kennzeichen, in Richtung Friedrichstraße davon. Der Betrüger wurde wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, hatte graue Haare, trug ein blaues Hemd und schwarze Hosen.

Die Polizei ermittelt, bittet um Hinweise (Polizeirevier Rheinfelden, 07623/74040) und rät dringend von aller Art von Strassengeschäften ab.

Streit unter Ex-Partnern zieht sich vom Bahnhof bis in die Grossmannstrasse

Am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, gingen beim Polizeirevier Lörrach mehrere Anrufe ein, dass es am Bahnhof in Brombach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Eine Person habe einen Baseballschläger dabei. An der Örtlichkeit gaben Zeugen an, dass die Beteiligten bereits in die Schopfheimer Strasse davongerannt waren. Während der Sachverhaltsaufnahme und der eingeleiteten Fahndung gingen weitere Meldungen ein, dass es nun in der Großmannstraße zu Problemen gekommen war. Sofort rückten mehrere Streifen zur Örtlichkeit aus. Dabei stellte sich heraus, dass es sich in allen Fällen um dieselben Beteiligten handelte. Die Polizei konnte schliesslich in Erfahrung bringen, dass ein 28-jähriger Mann mit seiner 27-jährigen Ex-Freundin am Bahnhof in Streit geraten war. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Ein unbeteiligter Bürger wollte der Frau helfen und holte einen Baseballschläger, dieser kam jedoch nicht zum Einsatz. Zwischenzeitlich zog sich der Streit der beiden bis hin in die Großmannstraße. Die Beamten erteilten dem alkoholisierten 28-Jährigen einen Platzverweis und zeigten ihn wegen Körperverletzung an.