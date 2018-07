Polizeimeldungen aus Lörrach (D): Zusammenstoss Linienbusse, Dieb attaktiert Verkäufer und Mann rastet auf Polizeirevier aus

Linienbusse stossen zusammen - zwei verletzte Fahrgäste

Am Mittwochnachmittag kam es beim Busbahnhof zum Zusammenstoss zweier Linienbusse. Dabei wurden zwei Fahrgäste durch herumfliegende Splitter leicht verletzt. Nach Feststellungen der Polizei fuhr kurz nach 13 Uhr ein Linienbus vom rechten Fahrbahnrand los und kollidierte mit einem vorbeifahrenden Bus. An den Bussen entstand rund 20'000 Euro Sachschaden.

Erwischter Ladendieb attackiert Verkäufer und randaliert nach Festnahme auf dem Polizeirevier

Ein gewalttätiger Ladendieb sorgte am Mittwochnachmittag in der Innenstadt für Aufsehen. Der 28-Jährige wurde kurz nach 15.30 Uhr beim Stehlen erwischt und von einem Verkäufer zum Stehenbleiben aufgefordert. Daraufhin griff der Dieb den Verkäufer an und stiess ihn weg. Mit Hilfe von Kollegen konnte der Beschuldigte festgehalten und der Polizei übergeben werden. Diese wurde nach ihrem Eintreffen selbst zur Zielscheibe des aggressiven Mannes. Der wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Dort begann er zu randalieren und musste von mehreren Beamten überwältigt werden. Der 28-Jährige sieht nun einemn Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls entgegen.

Nach Hausverbot ausgerastet - Steinwurf und Drohungen gegen Filialleiter

Auf Rache sann offenbar ein junger Mann am Mittwochabend in der Nordstadt. Zielscheibe des 20-Jährigen war ein Filialleiter, der ihm nach einem Ladendiebstahl Hausverbot erteilte. Darüber war der junge Mann derart erzürnt, dass der kurz nach 21 Uhr einen grösseren Stein nach dem Filialleiter warf. Das Wurfgeschoss verfehlte das Opfer nur knapp. Im Anschluss daran beleidigte der 20-Jährige den Filialleiter und bedrohte ihn massiv. Die herbeigerufene Polizei stellte den Stein sicher und zeigte den 20-Jährigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung an.