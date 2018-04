Pop-UP Store “Einfach mehr” lockt mit 100% Rabatt

Der neue Pop-UP Laden “Einfach Mehr” lockt am Samstag 7. April zwischen 13:00 und 17:00 in die Markthalle. Hier geht shoppen auch anders. Anstatt mit Geld bezahlen Konsument_innen mit einem Gefühl der Wertschätzung, in dem sie sich ein einziges Unikat aus dem Überangebot von secondhand Gegenständen kostenlos aussuchen dürfen. Ein Fahrrad, ein Kanu oder Ohrringe aus Marokko sind im Sortiment. Für mehr Genügsamkeit im Leben lädt der einmalige Laden Besucher_innen dazu ein, Schätze mit mehr Wert zu entdecken.

Hinter der Aktion steckt die Umweltorganisation “UP”, die in verschiedenen Städten der Schweiz durch regelmässige Pop-UP Veranstaltungen zu nachhaltigem Handeln im Alltag inspiriert. “Einfach mehr” eröffnet in Basel die diesjährige Veranstaltungsreihe zum Thema Suffizienz, welche zeitgleich auch in Zürich und Davos durchgeführt wird. Der Gegensatz des Überangebots von Konsumgüter und die Beschränkung auf einen Gegenstand pro Person soll im Pop-UP Laden auf das Thema aufmerksam machen und das Gefühl der Genügsamkeit vermitteln. Auch vor Ort ist der Verein Pumpipumpe, der Briefkastensticker mit abgebildeten Konsumgüter vertreibt, die zum Teilen in der Nachbarschaft anregen sollen.

“Einfach mehr” Pop-UP Store, Raum D2 Markthalle Basel, Viaduktstrasse 10, 4051 Basel Öffnungszeiten: 7. April, 13:00 - 17:00 Uhr.