Porträtausstellung «Basel bewegt» mit jungen Politikern

Junge Leute, die sich von Basel bewegen lassen und die in Basel etwas bewegen wollen. Die Porträtserie von Pino Covino rundet den Ausstellungszyklus «Basel bewegt» im Stadthaus ab. Nachdem im Frühling der Bürgergemeinderat neu gewählt wurde, hat der Fotograf die jeweils jüngsten Gewählten der im Parlament vertretenen Parteien sowie den jungen Ratspräsidenten vor die Linse geholt. In der Kulisse der hochsommerlichen Stadt im Abendlicht sind wunderschön bewegte Bilder entstanden. Mit den Fotografien wird Covino einerseits den einzelnen Politikern und Politikerinnen als aktive und positive Menschen auch ausserhalb des Ratsbetriebs gerecht. Andererseits widerspiegelt die Bildserie als Ganzes das breite Spektrum der in der Bürgergemeinde Politisierenden.

Der Basler Fotograf Pino Covino fällt immer wieder durch Bilder und insbesondere Porträts mit ganz speziellem Charme auf. Er wurde 1960 im Süden Italiens geboren. Während seine Familie Anfang der siebziger Jahre in die Schweiz kam, besuchte er ein Internat in Norditalien. Um sich nach der Matura das Studium zu verdienen, jobbte er in Basel in einem Fotogeschäft und fand hier seine wahre Berufung. In Abendkursen holte er sich das nötige Rüstzeug. Heute blickt Covino auf fast 30 Jahre als Fotograf zurück. Während er zunächst vorwiegend für die Presse arbeitete, bilden heute vor allem Firmen und Institutionen die Kundschaft seines eigenen Studios.

Den Auftrag der Bürgergemeinde, ein besonderes Stück bewegtes Basel zu zeigen, hat Covino wörtlich umgesetzt. Alle Porträtierten hat er einzeln in einem Teil der Stadt getroffen, in dem sich diese vorzugsweise bewegen. Doch nicht nur um Bewegung sei es gegangen, erzählt der Fotograf rückblickend. Nach den ersten Shootings sei ihm klar geworden, wie gerne diese jungen Leute ihre Stadt hätten. «Und so wurde auch diese Liebe ein wichtiger Bestandteil der Bilder.»

Zu sehen sind Porträts von Fabienne Beyerle, Christoph Burckhardt, Tobias Christ, Claudius Gelzer, Alexander Gröflin, Brigitte Gysin, Mahir Kabakci, Sebastian Kölliker und Marina Schai. Vom 27. September bis zum 18. November am Sitz der Bürgergemeinde im Stadthaus, Stadthausgasse 13, Basel. Die Ausstellung ist von Montag bis Samstag frei zugänglich. Vernissage mit Leonhard Burckhardt, Raphael Suter und Pino Covino am Dienstag, 26. September um 18:30 Uhr.