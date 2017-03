Pratteln–Brugg: Wegen Bauarbeiten verkehren Bahnersatzbusse

Am 10. März 2017 jährt sich der Gedenktag an den blutig durch China niedergeschlagenen Aufstand in Tibet zum 58 mal. GSTF, VTJE und TiGBa erinnern an diesem Tag in Basel an den Aufstand, an Menschenrechte und Menschenwürde und nicht zu letzt an Demokratie für Tibet, aber auch die Schweiz, da der Staatsbesuch von Xi Jinping im Januar gezeigt hatte, dass die Schweiz diese Werte nicht verkaufen darf.