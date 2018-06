Preisverleihung der Schweizer Kunst- und Designpeise 2018

Die Preisverleihung der Schweizer Designpreise aus den Bereichen Produkt- und Industriedesign, Mode- und Textildesign, Grafikdesign, Fotografie und Vermittlung am 12. Juni findet gemeinsam mit den Gewinnerinnen des Schweizer Grand Prix Design, der Textildesignerin Cécile Feilchenfeldt, dem Hersteller von Baumscheren Felco und der Grafikerin Rosmarie Tissi statt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim werden in filmischen Portraits und die Preisträgerinnen des Schweizer Grand Prix Design mit Objekten in den Ausstellungen vertreten sein. Sie werden jeweils mit 25'000 Franken geehrt.

Preisverleihung an der Messe Basel

Die Preisverleihung Schweizer Kunstpreise finden am Montag, 11. Juni von 17 - 18.30 Uhr statt. Isabelle Chassot, Direktorin des Bundesamtes für Kultur, wird ebenfalls in der Halle 3 der Messe Basel für die Verleihung anwesend sein.

Bild: © Christine Staehelin

Die Schweizer Designpreise werden dann am Dienstagabend, von 19 - 22 Uhr ebenfalls in der Halle 3 verliehen. Anwesend für diese Ehrung wird Bundespräsident Alain Berset sein.

Am Montagabend, 19 Uhr, werden ausserdem am selben Ort die Werke der Swiss Art Awards & Swiss Design Awards 2018 ausgestellt. Die Ausstellung kann man noch bis am Sonntag, 18 Uhr besuchen. Der Eintritt ist frei.