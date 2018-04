Pro Velo beider Basel: David Wüest-Rudin tritt zurück, Anina Ineichen und Philipp Schoch sind als Co-Präsidium gewählt

«Ich bin froh und erleichtert, dass ein so erfahrenes und engagiertes Tandem die Leitung übernimmt. Damit fährt unser Verband gestärkt und zuversichtlich in die Zukunft und ich kann mit gutem Gefühl den Lenker in neue Hände geben.», so Wüest-Rudin bei seinem Abschied.

Anina Ineichen und Philipp Schoch wurden vom Vorstand einstimmig vorgeschlagen und gestern Abend von den anwesenden Mitgliedern per Akklamation gewählt. Damit hat Pro Velo beider Basel erstmals ein Co-Präsidium. Wir versprechen uns dadurch insbesondere im Landkanton noch mehr bewegen zu können. Als Lösung für die zunehmenden Verkehrsprobleme der Agglomeration soll die Region Basel noch viel stärker aufs Velo setzen. Dazu braucht es neue, sichere und direkte Verkehrswege (z.B. Velobahnen) mit einer guten Zufahrt zu den Ortszentren, velogerechte Signalisierungen und Lichtsignalanlagen, vor Diebstahl und Witterung schützende Abstellplätze zuhause und am Fahrziel sowie generell eine viel stärkere Ausrichtung der Planung auf den Veloverkehr.

Anina Ineichen ist 32 Jahre alt, aufgewachsen in Oberwil BL und danach über die Grenze in die Stadt gezogen. Arbeitet heute im Stab des Amtes für Sozialbeiträge in Basel und ist Richterin am Zivilgericht Basel-Stadt. Besitzt ein Velo und ist Mitbesitzerin eines Cargovelos.

Philipp Schoch ist 44 Jahre alt, aufgewachsen und lebend in Pratteln, leitet die drei Notfallstationen am Kantonsspital Baselland, ehem. Landrat und alt Landratspräsident, besitzt vier Velos, Präsident Wald beider Basel.

An der Mitgliederversammlung berichtete der scheidende Präsident David Wüest-Rudin von einem ereignisreichen Vereinsjahr, in dem sich Pro Velo mit den unterschiedlichsten Aktivitäten für das Velo als Alltags-Verkehrsmittel eingesetzt hat. Zu nennen sind der intensive Einsatz für eine durchgehende Veloinfrastruktur in Basel (Veloring), Fahrkurse für gegen 1000 Personen, Putz- und Flicktage, der Velomärt, die Präsenz am Slow-Up, der Velo-Lichtcheck und diverse Velotouren. Zudem war Pro Velo in der Planung diverser Strassenprojekte involviert. Dazu kamen Gutachten zu Veloparkierungen und Vorstösse, aber auch Einsprachen für konkrete Verbesserungen bei zahlreichen Strassen und Baustellen.