Problempflanzen - weg damit!

Am Dienstag, 18. April 2017 wird bei den Instandsetzungsarbeiten an der Therwilerstrasse in Bottmingen ein Einbahnregime in Fahrtrichtung Basel eingerichtet. Vorbehältlich von Verzögerungen durch Witterungsverhältnisse dauert diese Verkehrsregelung etwa vier Wochen. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Eine grossräumige Umfahrung der Baustelle wird empfohlen.