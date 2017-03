Professioneller Veloschmuggel an Schweizer Grenze

In der Nacht von Montag auf Dienstag meldete ein Anwohner der Polizei Basel-Landschaft, dass er verdächtige Beobachtungen mache. Er sah, wie sich im Grenzgebiet von Neuallschwil und dem Iselinquartier von Basel drei verdächtige Personen aufhielten und beobachtete wie mehrere Fahrräder in einen Lieferwagen eingeladen wurden. Das Fahrzeug entschwand anschliessend via Hegenheimerstrasse über die Landesgrenze in Richtung Frankreich.

Polizei Basel-Landschaft alarmiert Grenzwachtkorps

Aufgrund des geschilderten Sachverhalts alarmierte die Einsatzzentrale der Baselbieter Polizei das Grenzwachtkorps, welches sofort mehrere Nachtdienstpatrouillen in das fragliche Gebiet beorderte. Die erste eintreffende Grenzwachtpatrouille konnte im Gebiet der Hegenheimerstrasse in unmittelbarer Nähe zur Landesgrenze eine tatverdächtige Person entdecken und dingfest machen. Dabei handelte es sich um einen 40-jährigen französisch-algerischen Doppelbürger.

Die zweite Grenzwachtpatrouille suchte das Gebiet im Bereich der Burgfelderstrasse ab und stiess auf zwei weitere tatverdächtige Personen. Die zwei Männer, ein 28-jähriger Algerier und ein 39-jähriger Tunesier konnten ebenfalls durch die Grenzwächter angehalten werden.

Fahrzeug mit Velos in Frankreich entdeckt

Die Nachtdienstpatrouille der Polizei Basel-Landschaft entdeckte kurze Zeit später den gesuchten Lieferwagen. Dieser war im Gebiet eines Kieswerks auf der Strasse zwischen Basel und Hegenheim, auf französischem Boden abgestellt. Das Fahrzeug ist im Elsass zugelassen. Die französischen Behörden haben inzwischen im Auftrag der Schweizer Behörden das Fahrzeug und das mutmassliche Diebesgut sichergestellt. Das Grenzwachtkorps übergab die drei mutmasslichen Velodiebe der Kantonspolizei Basel-Stadt. Die Basler Staatsanwaltschaft hat gegen sie die entsprechenden Massnahmen eingeleitet.