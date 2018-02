Projekt zum Ausbau der BLT-Tramlinien 10/17 und zur Erneuerung der Kantonsstrasse

Die Anwohnerinnen und Anwohner bzw. die Bevölkerung erhielten Einblick in die Sicherheits- und Infrastrukturmassnahmen, die im Verkehrsraum zwischen der Gorenmattkreuzung und dem Schloss Binningen geplant sind. Im März 2018 wird die BLT das Projektdossier beim Bund einreichen, um das formelle Plangenehmigungsverfahren auszulösen.

Der Doppelspurausbau Spiesshöfli in Binningen hebt einen risikobehafteten Flaschenhals des öffentlichen Verkehrs auf.

In den Jahren 2010 bis 2015 haben die Passagierzahlen im Leimen-/Birsigtal um rund zehn Prozent zugenommen. Das Tram konnte die steigende Nachfrage durch eine Taktverdichtung ab und bis Ettingen auffangen. Dadurch stösst das System in längeren einspurigen Abschnitten an seine Grenzen. Die Einspurstrecken zwischen Ettingen und Flüh sowie am Stollenrain in Arlesheim sind deshalb bereits auf Doppelspur ausgebaut worden.

Mit dem aktuellen Projekt soll der 350 Meter lange, an den Übergängen ungesicherte Einspurabschnitt im Bereich Spiesshöfli in Binningen, der heute alle knapp zwei Minuten von einem Tram befahren wird, nachziehen. Kein anderer Teil des BLT-Liniennetzes ist einer derart hohen Belastung ausgesetzt. In Kombination mit der Enge des Verkehrsraums insgesamt und mit ungesicherten Auto- und Fussgängerübergängen steigt das Gefahrenpotenzial für alle Verkehrsteilnehmenden.

Das Projekt Doppelspur Spiesshöfli Binningen verfolgt zwei Schwerpunktziele:

Die Erhöhung der Sicherheit im Verkehrsraum sowie die Verbesserung des Verkehrsflusses im Tramnetz zwischen Stadt und Agglomeration.

Schiene, Strasse und Trottoir erhalten den notwendigen Raum und werden besser voneinander getrennt. Eine seitliche Erschliessung ersetzt die ungesicherten Hauszufahrten über die Schiene, während die beiden Querungen für Fussgänger durch Ampeln und Barrieren abgesichert werden. Strasse, Trottoir und die strassenseitigen Autoabstellplätze werden unter Instandstellung des sanierungsbedürftigen Strassenbelags auf Standardmasse verbreitert.

Da das Projekt Land beansprucht, ist der Kanton mit den Eigentümern über den notwendigen Land- und Liegenschaftserwerb im Gespräch.

Die Investition für das Projekt Doppelspur Spiesshöfli beträgt total 35 Mio. CHF inkl. Mehrwertsteuer. Der Bund beteiligt sich mit 8 Mio. CHF.

Antragsteller gegenüber dem Bund ist formell die BLT als zuständiges Transportunternehmen. Im März 2018 wird das Projektdossier eingereicht und damit das Plangenehmigungsverfahren eingeleitet. Mit der öffentlichen Planauflage ist im zweiten Quartal 2018 zu rechnen.