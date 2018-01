Prügelei und Sachbeschädigung in Grenzach-Wyhlen

Bei der Prügelei erlitt ein 61 Jahre alter Mann Frakturen im Gesicht, die seine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Er wurde vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung dorthin gebracht.

Wieso es dazu kam, steht noch nicht fest. Die beiden Beteiligten waren deutlich alkoholisiert. Gegen einen 34 Jahre alten Mann wird ermittelt.

Unerlaubte Fahrt und zerstochene Reifen

Am Sonntagmorgen beobachtete ein Zeuge einen jungen Mann, der in der Scheffelstraße an einem roten Mitsubishi Colt stand. Kurz darauf wurde vom Zeugen festgestellt, dass alle Reifen am Auto platt waren. Der junge Mann war weg. Die Ermittlungen ergaben, dass drei Reifen zerstochen waren. Das linke vordere Rad war durch einen Kontakt mit dem Bordstein beschädigt.

Wie anzunehmen ist, war der Unbekannte davor mit dem Pkw unberechtigt unterwegs. Dabei geriet er beim Abbiegen wegen einer zu hohen Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein. Fremdschaden entstand keiner. Das Polizeirevier in Rheinfelden ermittelt.

Unfallflucht in Rheinfelden

Auch in Rheinfelden kam es am Samstagabend zu einem beträchtlichen Sachschaden an einem parkierten Auto wegen eines Unfalls. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Als der Eigentümer zum Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Auch weisse Fremdantragungen waren vorhanden. Der Schaden dürfte sich auf ca. 3000 Euro belaufen. Der Fahrer erstattete Anzeige beim Polizeirevier Schopfheim.