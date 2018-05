Psychisch kranker Mann verängstigt Bürger

Sie teilten mit, dass in der Tüllinger Strasse ein verwahrlost aussehender Mann von Haustür zu Haustür zieht und prüft, ob sich die Türen öffnen lassen. Außerdem habe er eine lange Gartenschere bei sich und würde mit einer Trillerpfeife unerträglichen Lärm machen. Die Polizei suchte nach der mysteriösen Person und fand sie wenig später schlafend in einem vermüllten Raum. In diesem wohnt der 55-jährige und fällt bei seinen Nachbarn seit einiger Zeit negativ auf. Da von dem Mann keine weitere Störung ausging, durfte er in seinem Zimmer bleiben. Allerdings wurden die zuständigen Behörden unterrichtet und werden sich nun mit dem Fall befassen.