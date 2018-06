Public Viewing in Therwil ein voller Erfolg

Besonders bei den Spielen mit Schweizer Beteiligung ist der Platz bis auf den letzten Platz gefüllt und sogar die Stehplätze werden zur Mangelware. Es wurden bei den drei Spielen der Vorrunde jeweils rund 1‘000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Sogar in der angrenzenden Mehrzweckhalle, die bei Regenwetter sofort zur Verfügung stünde, sitzen mehrere hundert Zuschauer, um in geselliger Runde jedes Tor der Schweizer frenetisch zu bejubeln.

Und auch am nächsten Dienstag, 3. Juli, erwartet das Public Viewing in Therwil anlässlich des Spiels Schweiz – Schweden wieder zahlreiche Fussballfans in Therwil.