Pures Chaos: Noch vor 125 Jahren jeder Stadt ihre eigene Zeit

Mit dem Siegeszug der Eisenbahn Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die durch die Vielzahl verschiedener Zeiten verursachten Unannehmlichkeiten, welche vorher kaum spürbar waren, zum gewichtigen Problem. Eigens für die Züge festgelegte Einheitszeiten entlang der Bahnlinien, die sich meist an der jeweiligen Uhrzeit der Hauptstädte orientierte erwiesen sich bald als unzureichend, da an den Bahnhöfen anderer Städte, Orte und Dörfer eine völlig andere Zeit angezeigt wurde. Besonders gravierend wirkte sich dies auf die Grenzstädte wie Basel mit gleich zwei Bahnhöfen aus. Den 1855 als Provisorium eröffnete Badische Bahnhof und den Central Bahnhof, heute Bahnhof SBB, der 1854 den Betrieb aufnahm. Noch schlimmer waren die Zustände am Bodensee mit damals fünf Anrainerstaaten, also fünf verschiedenen Zeiten. Ein verheerendes Zugunglück in den fernen Vereinigten Staaten machte das ganze Dilemma sichtbar.

Ein Unglück verändert die Zeit

Am 12. August des Jahres 1853 wurden ihre Taschenuhren zwei Lokführern zum Verhängnis. Aufgrund verschiedener Zeitangaben krachten die beiden Züge auf einem Gleis in Virginia Falls in den USA zusammen. 13 Menschen verloren ihr Leben, viele wurden verletzt. Eine zu dieser Zeit erschreckend hohe Opferbilanz, die auch in Europa Schlagzeilen machte und zum Umdenken führte. Wenn schon in den weitläufigen Vereinigten Staaten verschiedene Zeitauffassungen zu einer derartigen Katastrophe führen können, wie sieht es dann im ungleich engmaschigeren alten Kontinent aus, wo zudem noch viel mehr verschiedene Zeiten existieren? Bis zu einer praktikablen, einvernehmlichen Lösung sollte aber noch viel Zeit vergehen.

Europa wird sich zum ersten Mal einig

Ein erster Vorstoss zur Vereinheitlichung wurde 1884 an einer Konferenz in Washington geführt. Dort wurde ein System bestehend aus 24 weltweiten Zeitzonen vorgestellt. Dies scheiterte aber aus verschiedenen Gründen, unter anderem auf Grund von Vorbehalten von Seiten Deutschlands, wo konservative Kreise auf der Beibehaltung der Ortszeiten beharrten. Stattdessen einigten sich die Europäer auf die für Mitteleuropa geltende MEZ, die 1893 eingeführt wurde und der sich im Laufe der Jahrzehnte immer mehr Staaten anschlossen. Als letzte Monaco, Andorra, Grossbritannien und Irland sowie Portugal, allerdings erst nach Ende des 2. Weltkriegs. Die Mitteleuropäische Zeit ist die auf den 15. Längengrad Ost bezogene Zonenzeit, die in allen (mittel-)europäischen Ländern und in Teilen Afrikas gilt.

Trotzdem, es wird immer noch an der Uhr gedreht

Alle Jahre wieder, trotz der gemeinsamen Zeitmessung, werden Ende März die Uhren um eine Stunde vorgestellt, und am letzen Wochenende des Oktober wieder zurück gedreht. Das dies alle Europäer zur selben Zeit tun, ist der Einführung der MEZ zu verdanken. Auch die Baslerinnen und Basler führen dieses Ritual regelmässig durch. Seit dem Jahre 1977 gilt nämlich auch in der Schweiz die Sommerzeit. Doch der Unmut über diese für viele unnötige Prozedur wächst. In den letzten Wochen konnte man in einigen Publikationen lesen, dass das Europäische Parlament sich mit der Sommerzeit befassen werde und deren Ende möglicherweise nicht allzu fern ist. Ein Dasein als Zeitinsel wird dann für die Schweiz, obwohl nicht Mitglied der EU, kaum ein Thema sein.