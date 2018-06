Quartier Circus Bruederholz feiert 40-jähriges Jubiläum

Am 3. August startet das diesjährige Programm «Stärnlizält Zügelwält» vom Quartier Circus Bruederholz (QCB). Pünktlich zum Jubiläumsjahr wird auch das neue Zelt des QCB eingeweiht werden. Durch eine runde Bühne, komfortablere Bestuhlung sowie ohne Blick-versperrende Innenmäste können noch umfassendere Zirkusmomente erlebt werden.

Unter dem Motto «Von Kindern für Kinder» wirken auch dieses Jahr 49 grosse und kleine Artisten im Alter von 8 bis 18 Jahren auf der Bühne mit. Das gesamte Programm, die Kostüme sowie die Requisiten und die Infrastruktur werden von den Kindern in Eigeninitiative geplant und umgesetzt.

Mit zwei Clowns an seiner Seite, nimmt der Zirkusdirektor die Vorbereitungen zur Einweihung des neuen Zelts in Angriff. Die zahlreichen Zügelkisten beinhalten Einiges an wundersamen Überraschungen! In schwindelerregende Höhen kletterndes Efeu, staubige Porzellanpuppen, Schachfiguren sowie M&Ms, welche zum Leben erwachen, alte Kronleuchter oder aus dem Dunkeln krabbelnde Spinnen. Neugierig erkunden die Clowns den vielfältigen Inhalt der Kisten - dies führt nicht nur zu einem völlige Dunkelheit bringenden Kurzschluss sondern auch einer ausgiebigen Kissenschlacht, was den bereits nervösen Zirkusdirektor nicht nur einmal aus der Fassung bringt. Nach diversen Zwischenfällen ist jedoch schlussendlich alles bereit und das Zelt kann inmitten eines glamourösen Apéros gebührend eingeweiht werden!

Der QCB verspricht eine spektakuläre, innovative, magische und witzige Show.