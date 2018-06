Quartierplan «Am Orisbach» – Ersatzbau Post und Allee in Liestal

Als Verbindung der Neubauten am Bahnhof mit dem Stedtli kommt dem Projekt eine besondere Bedeutung zu. Der Ersatzbau des Postgebäudes ermöglicht es, die Allee zu einem Begegnungs- und Aufenthaltsort umzugestalten und die Verbindungen zwischen dem Bahnhof und dem Stedtli aufzuwerten. Ein frei fliessender Orisbach, attraktiv gestaltete Grünflächen und klare Wegverbindungen schaffen einladende und bequeme Zugänge in die Altstadt.

Ersatzbau - Verschlankt und neu interpretiert

Der Ersatzbau des Postgebäudes ist gegenüber dem Wettbewerbsprojekt redimensioniert und mit dem Verzicht auf den inneren Lichthof verschlankt. Das geplante Wohn- und Geschäftshaus reiht sich in die Bauten am Bahnhofscorso ein. Zusammen mit dem Palazzo und dem Gerichtsgebäude fasst der Neubau den Postplatz und öffnet einen Übergang ins Stedtli. Durch die städtebauliche Setzung und dem gegenüber dem heutigen Postgebäude stark verkleinerten Fussabdruck, schafft der Neubau auf der Ebene des Postplatzes Raum für eine grosszügige Terrasse und ermöglicht neue Sichtverbindungen zwischen dem Bahnhof und der Altstadt. Am Orisbach entsteht Platz für einen grosszügigen Freiraum.

Gestaltung der Allee - Flanieren und verweilen im Schatten der Bäume

Der Orisbach wird freigelegt und renaturiert. Der neue Gewässerraum sichert zukünftig den Hochwasserschutz und schafft eine attraktive Aufenthaltszone. Die bestehende Lindenreihe an der Allee wird erhalten und ergänzt. Im Schatten der Bäume spannt sich ein langgezogener und vielseitig nutzbarer Platz auf. Eine grosszügige Sitztreppe führt zum verbreiterten Orisbach und lädt zum Verweilen ein. Der Geländesprung zwischen Allee und Postplatz wird zu einer grünen, parkartigen Promenade umgestaltet. Kleine Sitzplätze und die neue Wegeführung bieten attraktive Bewegungs- und Begegnungsräume.

Fussgängerführung ins Stedtli - Neue Wege und Plätze

Neue Wege und Plätze lenken die Fussgänger direkt vom Bahnhof ins Stedtli. Der Fussweg zum Regierungsgebäude wird behindertengerecht ausgestaltet. Eine Brückenverbindung zum Elefantentor ist nach eingehender Prüfung vom Einwohnerrat verworfen worden. Neben der Terrasse des Neubaus führt nun eine breite Treppe in die Allee und via Elefantentor auf direktem Weg ins Stedtli. Die beiden meistfrequentierten Orte in Liestal werden so miteinander verbunden - ein wichtiges Anliegen der Stadt, das der Einwohnerrat erst kürzlich mit einem Postulat zu den Wegverbindungen zwischen Bahnhof und Altstadt erneut unterstrichen hat. Längs des neugestalteten Orisbachs führen neue Wege unter der Poststrasse und der Bahn hindurch ins Naherholungsgebiet des Oristals.

Frühzeitiger Einbezug der Bevölkerung

Die Stadt Liestal und die Schweizerische Post präsentieren vom 11. bis 15. Juni die Pläne und Modelle im Foyer des Rathauses. Für Interessierte werden am 13. und 14. Juni zwischen 17 und 19 Uhr öffentliche Führungen angeboten. Die Verantwortlichen der Stadt und der Post werden den Planungsstand erläutern und stehen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Das formelle Mitwirkungsverfahren zum Quartierplan «Am Orisbach» ist für Ende 2018 vorgesehen.