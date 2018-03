„RHYLAX“ und die neue Kampagne «Sauberes Basel»

Über verschiedene Informationskanäle soll die Bevölkerung zum korrekten Umgang mit Abfall motiviert werden. Als Botschafter kommt ein Phantasiecharakter zum Einsatz, nämlich die Karikatur eines „inneren Schweinehunds“. Diesen „inneren Schweinehund“ kann jede und jeder überwinden, schliesslich ist richtiges Entsorgen – so das Leitmotiv der Kampagne – eigentlich ganz „easy!“

Ebenso wird die Kampagne „#RHYLAX“ fortgesetzt und ausgeweitet. Das Rheinbord ist in den Sommermonaten besonders stark frequentiert. Mit der Kampagne „RHYLAX“ wird an die gegenseitige Rücksichtnahme als Voraussetzung für ein respektvolles Miteinander am Rheinbord appelliert. Die im letzten Jahr gestartete Informationskampagne soll dieses Jahr weitergeführt und ausgedehnt werden.