Randalierer in Spielothek in Rheinfelden DE

Aus Frust über einen Geldspielautomaten schlug ein in der Schweiz wohnender 42-Jähriger am späten Freitagabend dermaßen heftig gegen einen in einer Spielothek in der Innenstadt Rheinfeldens aufgestellten Automaten, dass sich die Aufsicht zur Verständigung der Polizei genötigt sah.