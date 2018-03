RTV empfängt am Freitag den HC Horgen

Gegen die Zürcher hatte der RTV am 4. November 2017 auswärts einen 39:21 (21:9)-Kantersieg errungen und dabei dem Heimteam nicht den Hauch einer Chance gelassen. Unmittelbar vor dem Spiel hatten damals RTV-Exponenten unweit der Halle in Horgen Roger Federer getroffen, der dem RTV die besten Wünsche vermittelte.

Nun, an diesem Freitagabend wird der RTV alles daran setzen, auch ohne Roger Federer zwei weitere Punkte zu erringern. Der RTV gilt in Anbetracht der Ausgangslage als klarer Favorit. Gelingt dem RTV in der siebtletzten Runde der Qualifikationsphase der 19. Sieg im 20. Spiel, haben die Basler die Teilnahme an den Aufstiegs-Playoffs bereits auf sicher. In diese trifft der RTV ab dem 12. Mai mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den STV Baden.