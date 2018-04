RTV gewinnt Derby in Möhlin mit 33:26

Damit kam der RTV im 25. Saisonspiel zu seinem 23. Sieg und scheint für die Aufstiegs-Playoffs zur NLA, welche am Samstag, 12. Mai, beginnen, gut gerüstet.

Vor 580 Zuschauern war der RTV von Beginn weg die spielbestimmende Mannschaft und lag während der gesamten Partie nie in Rückstand. In der ersten Halbzeit setzte sich der RTV nach einem konzentrierten Beginn kontinuierlich von den Fricktalern ab und ging mit einem fast schon vorentscheidenden 18:11-Vorsprung in die Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit agierte aber Möhlin plötzlich deutlich konsequenter und kam innert 10 Minuten bis auf einen Treffer heran. Dank einer Leistungssteigerung setzte sich der RTV dann aber wieder ab und kam zu einem letztlich ungefährdeten Sieg.

Die Partie verlief trotz aller Emotionen, welche zu einem Derby gehören, fair und auf gutem Niveau und wurde von den Speakern beider Vereine begleitet (ein Novum im Schweizer Spitzenhandball).

Nächster Fixpunkt für die RTV-Handballer bildet am Samstag, 5. Mai, das Heimspiel gegen die Lakers Stäfa (18:00 Uhr, Sporthalle Rankhof). Diese Partie bildet den Abschluss der Qualifikationsphase. Danach stehen dann für den RTV ab dem 12. Mai die Aufstiegs-Playoffs