RTV siegt in Zürich und zeigt viel Charakter

Das Team von Trainer Silvio Wernle, der vor zehn Tagen den Holländer Joop Fiege abgelöst hatte, gewann auswärts beim Tabellennachbarn GC Amicitia Zürich dank einer überzeugenden Leistung mit 32:27 (18:12).

Der RTV hat somit wieder realistische Chancen, den zweiten Platz in der Abstiegsrunde - und somit den direkten Ligaerhalt, in den verbleibenden sieben Spielen aus eigener Kraft noch zu erreichen. Es war dies übrigens der erste Vollerfolg seit über drei Monaten. Der letzte Sieg datiert vom Mittwoch, 7. Dezember, beim 30:27-Heimerfolg gegen den Schweizermeister Kadetten Schaffhausen.

Die Basler agierten in Zürich ab der ersten Sekunde hochkonzentriert und -engagiert mit spürbarem Siegeswillen. Bei einer Niederlage wären die RTV-Hoffnungen auf den zweiten Platz der Abstiegsrunde nur noch theoretischer Natur gewesen.

Der RTV erwischte einen Traumstart, führte nach zwei Minuten 3:0, nach einer Viertelstunde 12:6, kurz vor der Pause sogar 18:10 und überzeugte als beeindruckendes Kollektiv. In der zweiten Halbzeit verwaltete der RTV den in den ersten 30 Minuten in überzeugender Manier erarbeiteten Vorsprung souverän und überlegt und liess die Zürcher nie mehr auch nur annähernd herankommen.

Selbst brenzlige Momente wie die Minuten nach der hart gepfiffenen direkten roten Karte gegen Topskorer Bruno Kozina (35. Minute) oder die Disqualifikation acht Minuten vor Schluss gegen den Rumänen Rares Jurca (wegen dreimal 2 Minuten) bewältigte der RTV schadlos und überlegt.

Wesentliche Baumeister dieses absolut kapitalen Erfolges waren der bereits erwähnte Jurca mit sechs Toren in den ersten 23 Minuten, Kreisläufer Simon Wittlin (sieben blitzsaubere Tore aus neun Versuchen), der unermüdlich vorbildlich kämpfende, 38-jährige Captain Igor Stamenov (5 Treffer) sowie Torhüter Sebastian Ullrich, der über die gesamte Partie 31 Prozent aller Schüsse hielt, zwei von drei Penalties parierte und seinen Vorderleuten ein sicherer Rückhalt war. Beim RTV feierte zudem der 21-jährige Faris Ahmetasevic sein NLA-Debüt und machte seine Sache gut. Dank diesem Sieg verringerte der RTV seinen Rückstand auf das zweitplatzierte GC Amicitia Zürich auf fünf Punkte. Bei noch sieben ausstehenden Spielen (darunter zwei weitere Direktduelle gegen die Zürcher) ist nun für den RTV wieder alles möglich – mit Leistungen wie an diesem Samstag in Zürich sowieso.

Nächster Fixpunkt für den RTV bildet am kommenden Mittwoch, 15. März 2017 (20:30 Uhr, Sporthalle Rankhof, Basel) das richtungsweisende Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV Fortitudo Gossau, der mit dem angestrebten Sieg weiter distanziert werden und möglicherweise parallel der Rückstand auf GC Amicitia Zürich gleichzeitig weiter verringert werden könnte.