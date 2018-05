RTV verliert bedeutungsloses Heimspiel gegen Stäfa knapp und freut sich auf die Aufstiegs- Playoffs zur NLA

Für die beiden Tabellenersten, den souveränen Tabellenführer RTV, und den Zweiten, den STV Baden, stehen nun ab dem kommenden Samstag die mit Hochspannung erwarteten Aufstiegs- Playoffs zur NLA auf dem Programm. Zum Auftakt hat der RTV ein Heimspiel, und zwar am Samstag, 12. Mai 2018, um 18:00 Uhr in der Sporthalle Rankhof in Basel.

Keinerlei Risiken gegen Stäfa

Im Heimspiel gegen Stäfa ging der RTV keinerlei Risiken ein und vermied es tunlichst, dass sich im Hinblick auf die entscheidenden Aufstiegsplayoffs jemand verletzt. Insofern entwickelte sich ein Spiel nach dem Motto spielen und spielen lassen. Die Gäste vom Zürichsee gingen früh in Führung und gingen mit einem knappen Vorsprung in die Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit schien die Partie zu Gunsten des RTV, der wiederholt die Führung übernahm, zu kippen. Doch schliesslich war es wiederum Stäfa, dass am Ende das bessere Ende für sich behielt.

Auffälligste RTV-Spieler waren Torhüter David Pfister mit einer Topquote von 40 Prozent gehaltenen Schüssen sowie Playmaker Tibor Jurjevic, der als zehnfacher Torschütze glänzte. Zudem gab mit Linkshänder Gian Attenhofer ein 16-Jähriger beim RTV sein NLB-Debut.

Die Niederlage hat keinerlei Bedeutung

Diese RTV-Niederlage hat keinerlei Bedeutung und in den Aufstiegs-Playoffs wird die Mannschaft von Cheftrainer Samir Sarac und Assistenztrainer Patrice Kaufmann mit absoluter Garantie um Klassen engagierter, konzentrierter und auch aggressiver zu Werke gehen.

Der diesjährige, viel diskutierte NLB-Modus besagt, dass nach dem Ende der Qualifikationsphase die beiden Erstplatzierten eine Playoff-Runde nach dem Modus "best of five" bestreiten und so den Aufsteiger in die NLA ausspielen. Das heisst also maximal fünf Spiele, und zwar innert 13 Tagen zwischen dem 12. Mai und maximal 24. Mai, je nach Verlauf. Der Sieger dieser Playoff-Runde steigt auf, der Verlierer verbleibt definitiv in der Nationalliga B. Es wird also garantiert anstrengend und spannend.

RTV 1879 Basel - Lakers Stäfa 33:34 (16:17)

Sporthalle Rankhof, Basel. - 150 Zuschauer. - SR: Odermatt/Rachad. - Torfolge: 0:1, 1:1, 1:3, 4:4, 5:6, 6:9, 8:11 (12.), 11:11 (16.), 15:15 (27), 16:17; 17:18 (32.), 19:18 (34.), 21:20 (38.), 21:23 (40.), 22:26 (42.), 25:29, 27:29 (48.), 28:30, 28:32 (53.), 29:33 (56.), 32:33 (59.), 32:34. - Strafen: fünfmal 2 Minuten gegen den RTV 1879 Basel, zweimal 2 Minuten gegen die Lakers Stäfa.

RTV 1879 Basel: Pažemeckas//Pfister (10. - 54.); Hylkén (4), Berger, Goepfert (6), Stamenov (4), Ebi, Joncev, Jurjevic (10), Ariel Attenhofer (1), Jurca (6/3), Gian Attenhofer, Steiner (2).

Lakers Stäfa: Von Wyl/Fueter (für zwei Penalties, die Jurca beide an die Latte schoss; Bächtiger (1), Ardielli (6), Schlumpf (7), Vernier, Madsen (10/1), Schwander (5), Brunner (1), Piske, Yada (1), Zimmermann (1), Hara (2).

Bemerkungen: RTV 1879 Basel ohne Basler und Ahmetasevic (beide rekonvaleszent), setzt Joncev nicht ein. NLB-Debut für den 16-jährigen Gian Attenhofer. - Jurca schiesst zwei Penalties an die Latte (29./15:16 und 43./23:27). 55. (28:32) Pažemeckas hält Penalty von Madsen. - Time-Outs: RTV 1879 Basel: 24. (13:14) und 41. (22:25). Lakers Stäfa: 30. (16:17) und 54. (28:32). - Der RTV gratuliert dem Nachbarn TV Birsfelden zum Ligaerhalt in letzter Sekunde.

Die nächsten RTV-Spiele

Aufstiegs-Playoffs zur NLA:

Sa 12.5., 18:00 Uhr

Mi 16.5., 20:00 Uhr: STV Baden - RTV (Baden, Aue)

Sa 19.5., 18:00 Uhr: RTV - STV Baden (Basel, Rankhof)

Weitere Spiele (je nach Verlauf der ersten drei Spiele):

Di 22.5., 20:00 Uhr: STV Baden - RTV (Baden, Aue)

Do 24.5., 20:15 Uhr: RTV - STV Baden (Basel, Rankhof)