Radio Basilisk mit starken Hörerzahlen im Jahr 2017

Radio Basilisk hat in der vergangenen Woche in der "Basler Zeitung" und "Schweiz am Sonntag" irrtümlicherweise die Hörerzahlen des Vorjahres publiziert. Die hier vorliegenden Zahlen sind die aktuellsten des letzten Jahres:

Von Januar bis Dezember 2017 haben in der Deutschschweiz täglich 111'800 Menschen Radio Basilisk gehört. Damit behauptet sich Basilisk an der Spitze der lokalen Privatradios. Die BasiliskHörer beweisen ihre Treue auch bei der Hördauer: Täglich schalten die Hörer für gut 50 Minuten Basilisk ein. Dies gilt jeweils für die Nettohördauer von Personen über 15 Jharen, gemessen von Montag bis Freitag über 24 Stunden.

Besonders stark zeigt sich Radio Basilisk in der Nordwestschweiz: In dem relevanten Werbemarkt des Konzessionsgebietes 17 hören Basilisk an den fast 90'000 Personen zu, das sind über 20'000 Personen mehr als bei der direkten Konkurrenz. Zudem wird Basilisk im Konzessionsgebiet 17 im Schnitt pro Tag 58 Minuten gehört