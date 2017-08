Raub an der Gasstrasse

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass sich der Rentner auf dem Weg nach Hause befand. Unterwegs wurde er von einem Mann angesprochen, welchen er zuvor in einem Café gesehen hatte. Dieser bot ihm an, ihn an seinen Wohnort zu begleiten. Der 80-Jährige lehnte das Ansinnen ab, worauf sich der Mann entfernte. Kurze Zeit später wurde der Rentner plötzlich von hinten zu Boden gestossen, sodass er in eine Rabatte stürzte. In der Folge raubte ihm der Täter seine Einkaufstasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Zwei Passanten eilten zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Eine Fahndung blieb erfolglos.