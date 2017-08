Raub in er Klybeckstrasse - Zeugen gesucht

Das Klosterbergfest ist und bleibt das gewohnte Klosterbergfest. Gut so. Die Bühne steht zentraler, an einem besseren Ort. Ansonsten zeigt sich das beliebte fröhliche Bild. Wenn da nicht die starke Polizeipräsenz wäre. Doch nach den schrecklichen Ereignissen bei Grossanlässen rund um die Welt, stört sich daran niemand daran. Im Gegenteil. Und dass auch Schugger fröhlich sein können, haben sie durch ihre aufgestellte Art gleich von Beginn an bewiesen.