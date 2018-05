Raub und Brandfall: Basler Polizei ist auf die Hilfe weiterer Zeugen angewiesen

Raub

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass sich der 55- Jährige auf dem Heimweg befand, als er unvermittelt von vier Unbekannten angegriffen und geschlagen wurde. In der Folge raubten diese das Portemonnaie und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Verletzte begab sich nach Hause. Im Laufe des Nachmittags verständigte er einen Kollegen und musste darauf aufgrund der schweren Verletzungen mit der Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen werden. In der Folge erstattete der Mann die Anzeige.

Es konnte keine genauen Signalementsangaben zur Täterschaft erhältlich gemacht werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Brandfall

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein Anwohner Rauchgeruch im Treppenhaus der Liegenschaft bemerkt hatte. Er verständigte die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt. Das Feuer, welches im dritten Stock des Mehrfamilienhauses ausgebrochen war, konnte rasch gelöscht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft.

