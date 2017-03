Lieferwagen verletzt mit Ladung Motorradlenker in Waldenburg

Mit einer langen Eisenstange, die von seinem Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn ragte, hat dessen Lenker am Donnerstag in Waldenburg BL einen Motorradlenker verletzt. Das schlecht gesicherte Metall verrutschte in einer Rechtskurve; der entgegenkommende Töff konnte nicht ausweichen.