Rauchfreier Basel SBB: Gesünder, dafür stinkts

Früh am Morgen zieht es tausende Pendler in den Basler Bahnhof. Sei es um Basel zu verlassen, oder den Arbeitstag zu beginnen. Bahnpersonal, Serviceleute, SBB-Angestellte oder die vielen Bauarbeiter, die den Elsässerbahnhof umbauen. Wahrscheinlich geht die Liste sogar noch weiter. Laut Statistik der Schweizer Bundesbahnen (SBB) benutzen über 100'000 Passagiere täglich den Bahnhof. Jahrelang war es ein bekanntes Bild: Egal, ob die Leute aus dem Zug oder aus dem Tram ausstiegen, viele Pendler zünden sich eine Zigarette an und bahnten sich paffend den Weg durch das historische Gebäude. Anfang Februar war Schluss. Der Basler Bahnhof ist ganz rauchfrei. Die Gesundheit aller Anwesenden freuts, die Geruchsnerven weniger.

Friteuse und Schnittblumen

Schon nach wenigen Schritten in die grosse Eingangshalle wird man beinahe erschlagen vom Wirrwarr der Gerüche, das nun den Bahnhof beherrscht. Düfte, die früher vom Rauch der qualmenden Passanten übertüncht wurden, hängen nun schwer in der Luft. Von den Ticketschaltern in der Haupthalle steigen fettige Geruchsschwaden vom neuen Migros Take-Away auf, die sich sofort in der Nase festsetzen. Die historische Halle riecht wie ein gigantischer Döner-Stand. Weiter zur Rolltreppe und dem Blumenstand. Hier erwartet man den wohltuenden Geruch frischer Schnittblumen und wird prompt enttäuscht. Mehr als ein paar Akzente vermag die Farbenpracht nicht freisetzen – der Fast Food-Duft ist zu stark. Nun gut, auf der Passerelle gibt es wenig, was eine derart agressive Geruchslandschaft produzieren könnte. Am oberen Ende angekommen riecht es tatsächlich ein wenig frischer, die Friteuse hängt jedoch immer noch in den Nasenflügeln.

Es ist ein warmer Tag, tüppig. Gestresste Menschen schieben sich aneinander vorbei, um den Zug noch zu erwischen. Nach ein paar Metern auf der Passerelle ist der Friteusengeschmack vom Winde verweht. Eine neue Geruchswelt öffnet ihre Tore. Vor 15 Jahren wurde das damals neue Herzstück unseres Bahnhofs eröffnet. Seitdem wurden hier Millionen von Glimmstengel konsumiert. Der Geschmack hat sich längst in den Bau eingebrannt. Die Passerelle müffelt.

Kalter und verbotener Rauch

Kalter Rauch vermischt sich mit dem Schweiss der gestressten Pendler. Übergrosse Ventilatoren surren über dem Chaos – vergebens. «Immerhin kühlen die Ventilatoren an den heissen Tagen ein wenig», sagt eine Passantin. Verkehrt man hier zu einer ruhigen Zeit und schliesst die Augen, findet man sich in Grossvaters ehemaligem Arbeitszimmer wieder: Genau wie beim alten Schreibtisch, ist der Geschmack vergangener Tage auch hier nicht mehr loszubekommen. Eine Renovation wäre wieder von Nöten, soll dieser Geschmack nach kaltem Rauch je wieder verschwinden.

So schnell wird das jedoch nicht geschehen, denn dass der Bahnhof rauchfrei bleiben wird, ist noch nicht in Stein gemeisselt. Bei den SBB betont man gerne, dass es sich dabei um ein Pilotprojekt handelt. «Da die SBB noch keine Entscheide zum Thema Rauchen in Bahnhöfen gefällt hat, möchten wir uns zum aktuellen Zeitpunkt deshalb nicht zu einzelnen Pilotprojekten äussern», sagt Mediensprecher Christian Gising auf Anfrage. Bloss: Es wird viel angestossen in unserer Stadt und dann klammheimlich wieder eingestellt. Was immer den Namen Pilotversuch trägt, gehörte leider in der Vergangenheit nicht dazu.

Zuflucht vom Bahnhofs-Potpourri findet man jetzt nur noch auf dem Perron. Hier riecht es nicht mehr nach Essen. Die Zigaretten der Wartenden, die hier verbotenerweise paffen, töten den Schweissgeruch der Pendler, genauso wie zu dick aufgetragenes Parfüm. «Ich halte mich schon an das Rauchverbot, aber manchmal rauche ich noch Eine, wenn auch dem Perron auf den Zug warten muss. Das machen andere auch. Da hat noch nie jemand etwas gesagt», meint ein wartender Pendler. Der blaue Rauch hat für einmal zumindest subjektiv gesehen etwas Gutes.

