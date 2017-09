Recht auf Stadt: Demonstrationszug für bezahlbaren Wohnraum zieht durch Basel

"Wir lassen uns unsere Lebens(t)räume nicht einfach so verbauen!", schreibt die Organisation der Demo auf ihrer Website. Sie stehen einen Abriss an der Mattenstrasse und am Steinengraben ein. Die "angebliche Stadtaufwertung" zerstöre das Stadtbild, argumentieren sie, bezahlbarer Wohn- und Arbeitsraum soll nicht für Luxusbauten weichen. Deshalb verlangen sie einen Kurswechsel in der Wohnraumpolitik.

Der Domstrationszug startete um 14 Uhr am Claraplatz. Von dort aus zog er über die Mittlere Brücke in Richtung Peters- und Leonhardsgraben. Nach Meldungen der SDA nahmen um die 400 Personen teil. Schon am Mittwoch war auf dem Basler Marktplatz unter dem Motto "Wohnung unter freiem Himmel" für bezahlbaren Wohnraum demonstriert worden.

Die Polizei war mit einem grossen Aufgebot und mehreren Kastenwagen vor Ort. Der Verlauf war aber friedlich. In der Zwischenzeit mussten einige Tram und Buslinien umgeleitet werden, wie die BVB meldete.