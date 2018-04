Rechtmässiger Besitzer gesucht: Spaziergänger findet 155 Jahre alte Landkarte in Lörrach

Das geschieht auch nicht bei jedem Sonntagsspaziergang. Die inzwischen 155 Jahre alte Landkarte wurde von einem Spaziergänger im Lörracher Rosenfelspark gefunden. Wem sie gehört ist noch nicht bekannt. Es ist eine Reise in längst vergangene Zeiten. «Die Karte zeigt die Vogesen plus Gebiete vom heutigen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz», so Alexander Fessler, Mediensprecher der Stadt Lörrach, gegenüber barfi. Es ist ein historisches Fundstück, aber in der heutigen Zeit wird sie kaum noch nützlich sein.

Der Finder war ehrlich genug, um die Karte beim Lörracher Fundbüro abzugeben. Dort wartet sie nun auf ihren Besitzer. Der Finder hat Anspruch angemeldet.

Doch er darf sich noch nicht zu früh freuen, der Besitzer sollte sich beim Fundbüro melden. «Die Karte verfügt über Details und Erkennungsmerkmale, die nur der Besitzer wissen kann», erklärt Alexander Fessler. Falls der Besitzer diesen Artikel tatsächlich lesen sollte, kann er seine Landkarte im Rathaus Lörrach abholen. Einzige Vorraussetzung ist, dass er die Merkmale der Karte genau beschreiben kann und sich so als Besitzer ausweisen kann.